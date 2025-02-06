"Учительская тысяча" не повлияет на доплату к минимальной зарплате - МОН

Выплата доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда, "учительская тысяча", не приведет к уменьшению доплаты к минимальной заработной плате для педагогов. Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки Украины, пишет УНН.

Детали

"Постановлением Кабинета министров Украины от 27.12.2024 № 1515 название доплаты "за особые условия работы" изменено на "за работу в неблагоприятных условиях труда". Так урегулирован неучет этой доплаты для исчисления размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера", - говорится в разъяснении.

Как объясняется, если месячная заработная плата работника ниже законодательно определенной минимальной, работодатель проводит доплату до уровня минимальной заработной платы. "Для исчисления размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера не учитывается доплата за работу в неблагоприятных условиях труда (ст. 3-1 Закона Украины "Об оплате труда")", - говорится в сообщении.

Если педагогическому работнику до появления "учительской тысячи" устанавливали доплату до минимальной заработной платы, то эта доплата остается такой же. Учительскую тысячу дополнительно начисляют сверх минимальной заработной платы - объясняет МОН.

Как указано, с 1 января 2025 года установлена доплата за неблагоприятные условия труда в объеме 1300 грн (1000 грн после налогообложения). Поэтому с этой доплатой начисленная заработная плата составит 9300 грн (8000 грн + 1300 грн).

Напомним

Ранее УНН писал, что с 1 января 2025 года учителя будут получать ежемесячную доплату в размере 1000 грн.

А уже с начала следующего учебного года, то есть с 1 сентября 2025 года, доплата составит 2000 грн. Для этой выплаты в бюджете уже выделено 12 млрд грн субвенции.