В Раду, на доклад по зарплатам педагогов, вызвали министра Лисового
Киев • УНН
185 депутатов поддержали вызов министра образования Оксена Лисового в Верховную Раду. Министр должен доложить о проблемных вопросах с зарплатами педагогов и технических работников.
Для доклада по проблемным вопросам относительно зарплат учителей и воспитателей в Верховную Раду вызван глава профильного министерства Оксен Лисовой.
Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал нардепа Гончаренко.
Предложил заслушать его по ситуации с зарплатами учителей, воспитателей, помощников воспитателей, технических работников. В целом ситуация в области образования катастрофическая.
По словам Гончаренко соответствующее предложение поддержали 185 депутатов.
Этих голосов достаточно для вызова министра. Ждем Лисового в Раде!
Напомним,
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой разъяснил планы по повышению зарплат учителям: есть соответствующая концепция, «защитим страну, отобьем врага и переводим образование в приоритет номер один».
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как воспитательница житомирского детского сада №58 во время прогулки пинала маленьких деток, применяя физическую силу, нарушая обязанности и педагогическую этику.
"Учительская тысяча" не повлияет на доплату к минимальной зарплате - МОН06.02.25, 11:05 • 26458 просмотров