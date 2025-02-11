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В Раду, на доклад по зарплатам педагогов, вызвали министра Лисового

В Раду, на доклад по зарплатам педагогов, вызвали министра Лисового

Киев  •  УНН

 • 8327 просмотра

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185 депутатов поддержали вызов министра образования Оксена Лисового в Верховную Раду. Министр должен доложить о проблемных вопросах с зарплатами педагогов и технических работников.

Для доклада по проблемным вопросам относительно зарплат учителей и воспитателей в Верховную Раду вызван глава профильного министерства Оксен Лисовой.

Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал нардепа Гончаренко.

Предложил заслушать его по ситуации с зарплатами учителей, воспитателей, помощников воспитателей, технических работников. В целом ситуация в области образования катастрофическая. 

- пишет нардеп.

По словам Гончаренко соответствующее предложение поддержали 185 депутатов. 

Этих голосов достаточно для вызова министра. Ждем Лисового в Раде!

Напомним,

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой разъяснил планы по повышению зарплат учителям: есть соответствующая концепция, «защитим страну, отобьем врага и переводим образование в приоритет номер один».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как воспитательница житомирского детского сада №58 во время прогулки пинала маленьких деток, применяя физическую силу, нарушая обязанности и педагогическую этику.

"Учительская тысяча" не повлияет на доплату к минимальной зарплате - МОН06.02.25, 11:05 • 26458 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика

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