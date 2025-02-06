У житомирському дитсадку вихователька застосувала силу до малюків на прогулянці: Освітній омбудсмен відреагував

Камери відеоспостереження зафіксували, як вихователька житомирського дитячого садочку №58 під час прогулянки штурхала маленьких діток, застосовуючи фізичну силу, порушуючи обов'язки і педагогічну етику. Освітній омбудсмен очікує відповідь від Департаменту освіти Житомирської міської ради щодо цього випадку та наголошує про дію Закону України "Про освіту", передає УНН.

Деталі

У соціальних мережах поширюються відео, на якому вихователька житомирського дитячого садочку №58 застосувала фізичну силу до дітей під час прогулянки.

Освітній омбудсмен Надія Лещик відреагувала заявою про наявні факти неповаги, агресії та жорстокості як у закладах освіти, так і за їх межами, що підтверджується на фото та відеокадрах, які зокрема можна побачити у обговоренні в соцмережах.

Також на сторінці омбудсмена ввказано про очікування відповіді на запити до закладу освіти та Департаменту освіти Житомирської міської ради. Мета: з'ясувати детальніше обставини події та заходи реагування.

Надія Лещик нагадала про випадок:

За повідомленням Департаменту освіти Житомирської міської ради, яке з'явилося на офіційній сторінці, фізичну силу застосувала вихователька у Житомирському дошкільному навчальному закладі № 58 до дітей групи раннього віку (ясельної групи), де перебувають діти до трьох років.

Наразі відомо, що виховательку з роботи звільнили та розпочали службове розслідування щодо діяльності керівника дитячого садка, вихователя-методиста, практичного психолога, а також організації контролю з боку адміністрації за роботою персоналу.

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Також омбудсмен пообіцяла, що триматиме цю ситуацію на контролі.

Така поведінка неприпустима. Будь-яке насильство, жорстоке поводження з людиною, приниження її честі та гідності, де б воно не сталося і ким би не було вчинене, – неприйнятне. Будь-які фізичні каральні методи негативно впливають на психоемоційний стан дитини як тепер, так і надалі. Маємо зробити все необхідне, щоб не дозволити повторення таких ситуацій у майбутньому.