Знущанням над дітьми у спецзакладі на Львівщині: виховательці центру оголосили про підозру
Київ • УНН
Виховательці навчально-реабілітаційного центру на Львівщині вручили підозру за побиття дитини. Розслідування насильства над дітьми у закладі триває, допитано 46 осіб.
Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, вручили підозру за фактом побиття та мордування. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Деталі
Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, відеофакт чого оприлюднили журналісти, вручили підозру за статтею 126 Кримінального Кодексу України (Побої і мордування). Слідство триває
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. Директор закладу публічно принижував дітей та погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні, а також заявляв, що вони нікому не потрібні.
Розслідування у справі про насильство над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині триває за фактами знущання над його вихованцями, допитано 46 людей.
Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на відео жорстокого поводження з дітьми у навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області. Посадовець наголосив, що ситуація на контролі, водночас він очікує швидких рішень.