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"Ти нікому не потрібен": Лубінець відреагував на насилля над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині

"Ти нікому не потрібен": Лубінець відреагував на насилля над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині

Київ • УНН

 • 17595 перегляди

Омбудсмен Лубінець повідомив про фізичне, психологічне та сексуальне насильство над дітьми з боку директора реабілітаційного центру на Львівщині. Відкрито кримінальне провадження, ініційовано нараду на високому рівні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. Директор закладу публічно принижував дітей та погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні, а також заявляв, що вони нікому не потрібні, передає УНН.

Деталі

Мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. У терміновому порядку мною було ініційовано проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України та партнери - психологи з Благодійного фонду "Голоси Дітей" та "СОС Дитячі Містечка

- повідомив Лубінець.

За його словами, заклад розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами.

Нами зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня

- додав Лубінець.

Він також зазначив, що діти скаржились, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "З тебе нічого доброго не вийде".

"Що шокувало: останні півроку діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен додав, що до закладу було викликано представників Нацполіції та органи прокуратури, які задокументували факти порушення. За наслідками реагування - відкрито кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України: "сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи".

Окрім того, Лубінець ініціював нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств.

Нагадаємо

Понад 300 мільйонів дітей щороку стають жертвами сексуального насильства в Інтернеті, згідно з дослідженням, проведеним науковцями Единбурзького університету.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
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