"Ты никому не нужен": Лубинец отреагировал на насилие над детьми в учебно-реабилитационном центре на Львовщине

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на сведения о возможном совершении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного учреждения на Львовщине. Директор заведения публично унижал детей и угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу, а также заявлял, что они никому не нужны, передает УНН.

Детали

Мною были получены сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного заведения на Львовщине. В срочном порядке мной было инициировано проведение мониторингового визита, к которому присоединились представители Национальной социальной сервисной службы Украины и партнеры - психологи из Благотворительного фонда "Голоса Детей" и "СОС Детские Деревни" - сообщил Лубинец.

По его словам, заведение размещает уязвимые категории детей: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями.

Нами зафиксированы показания детей о том, что директор заведения совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня - добавил Лубинец.

Он также отметил, что дети жаловались, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/-а", "Из тебя ничего хорошего не получится".

"Что шокировало: последние полгода дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования. Наоборот, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижения", - отметил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что в заведение были вызваны представители Нацполиции и органы прокуратуры, которые задокументировали факты нарушения. По результатам реагирования - открыто уголовное производство, в частности по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины: "сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица".

Кроме того, Лубинец инициировал совещание на высоком уровне, с привлечением представителей Львовской ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств.

Напомним

Согласно исследованию, проведенному учеными Эдинбургского университета, более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в Интернете.