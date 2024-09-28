"Ты никому не нужен": Лубинец отреагировал на насилие над детьми в учебно-реабилитационном центре на Львовщине
Киев • УНН
Омбудсмен Лубинец сообщил о физическом, психологическом и сексуальном насилии над детьми со стороны директора реабилитационного центра на Львовщине. Открыто уголовное производство, инициировано совещание на высоком уровне.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на сведения о возможном совершении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного учреждения на Львовщине. Директор заведения публично унижал детей и угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу, а также заявлял, что они никому не нужны, передает УНН.
Детали
Мною были получены сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного заведения на Львовщине. В срочном порядке мной было инициировано проведение мониторингового визита, к которому присоединились представители Национальной социальной сервисной службы Украины и партнеры - психологи из Благотворительного фонда "Голоса Детей" и "СОС Детские Деревни"
По его словам, заведение размещает уязвимые категории детей: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями.
Нами зафиксированы показания детей о том, что директор заведения совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня
Он также отметил, что дети жаловались, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/-а", "Из тебя ничего хорошего не получится".
"Что шокировало: последние полгода дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования. Наоборот, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижения", - отметил Лубинец.
Омбудсмен добавил, что в заведение были вызваны представители Нацполиции и органы прокуратуры, которые задокументировали факты нарушения. По результатам реагирования - открыто уголовное производство, в частности по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины: "сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица".
Кроме того, Лубинец инициировал совещание на высоком уровне, с привлечением представителей Львовской ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств.
Напомним
Согласно исследованию, проведенному учеными Эдинбургского университета, более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в Интернете.