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Понад 300 мільйонів дітей щороку стають жертвами сексуального насильства в Інтернеті - дослідження

Понад 300 мільйонів дітей щороку стають жертвами сексуального насильства в Інтернеті - дослідження

Київ • УНН

 • 17669 перегляди

Понад 300 мільйонів дітей щороку стають жертвами сексуального насильства в Інтернеті, згідно з дослідженням, проведеним науковцями Единбурзького університету.

В Інтернеті понад 300 мільйонів дітей щорічно стають жертвами сексуалізованого насильства. Про це повідомляє The Guardian посилаючись на дослідників Единбурзького університету, пише УНН.

Деталі

Експерти виявили, що 12,6% дітей у світі (близько 302 млн осіб) за останній рік стали жертвами обміну сексуальними зображеннями та відеозаписами.Аналогічна частка - 12,5% - піддавалася онлайн-домаганням. Йдеться про розмови із сексуальним підтекстом, включаючи секстинг, сексуальні питання чи прохання про сексуальні дії з боку дорослих.

Дослідження від університетської ініціативи Childlight показало, що кожен дев'ятий чоловік у США (близько 14 млн осіб) у якийсь момент зізнався у скоєнні онлайн-злочинів щодо дітей. 7% британських чоловіків, що еквівалентно 1,8 млн, визнали те саме. За даними дослідження, частина чоловіків зізналися, що готові вчинити фізичні сексуальні злочини проти дітей, якщо впевнені, що це залишиться в таємниці.

Це приголомшливі масштаби, які в одній лише Великій Британії дорівнюють черзі з чоловіків-злочинців, яка могла б заповнити стадіон "Уемблі" 20 разів і більше. Матеріали, що містять насильство над дітьми, настільки поширені, що в середньому файли надходять у наглядові та поліцейські організації щосекунди. Це глобальна пандемія, яка надто довго залишалася прихованою. Вона зустрічається в кожній країні, росте в геометричній прогресії та потребує глобальної відповіді. Ми повинні діяти невідкладно і ставитися до неї як до проблеми охорони здоров'я, якій можна запобігти. Діти не можуть чекати,

- заявив головний виконавчий директор Childlight Пол Стенфілд.

В Україні розслідують вже понад 270 справ щодо сексуального насильства під час війни04.03.24, 15:18 • 25453 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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