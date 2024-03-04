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В Україні розслідують вже понад 270 справ щодо сексуального насильства під час війни

Київ • УНН

 • 25458 перегляди

Перша леді України повідомила, що Офіс Генпрокурора розслідує 274 випадки сексуального насильства під час повномасштабної війни в Україні, і ця кількість зростає, оскільки все більше жертв заявляють про це.

В Україні розслідують вже понад 270 справ щодо сексуального насильства під час війни

Офіс Генпрокурора розслідує вже 274 справи щодо сексуального насильства під час повномасштабної війни рф проти України. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська під час конференції "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та безпеки", передає кореспондент УНН.

Наразі вже 274 справи (щодо сексуального насильства під час повномасштабної війни – ред.) розслідує Генеральна прокуратура України, тобто цифра росте. Як не дивно говорити про це в межах цієї теми, але це позитивний маркер. Він свідчить про те, що постраждалі з часом усе більше наважуються говорити і свідчити

- розповіла Зеленська.

Доповнення

В Україні стартував пілотний проєкт невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. У межах першої тестової фази з 1 по 31 березня 40 постраждалих отримають виплати.

Вік постраждалих від сексуального насильства в умовах повномасштабної війни становить від 4 до 85 років.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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