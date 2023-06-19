Вік постраждалих від сексуального насильства в умовах повномасштабної війни становить від 4 до 85 років
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні, 19 червня, міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. В Україні факти таких злочинів були відомі ще з 2014-го року. Після повномасштабного вторгнення війська рф застосовують сексуальне насилля як метод ведення війни в небачених раніше масштабах. Вік постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, становить від 4 до 85 років. Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець, пише УНН.
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"9 червня – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Дата цього дня була обрана на честь ухвалення 19 червня 2008 року резолюції Ради Безпеки 1820, в якій Рада засудила сексуальне насильство як тактику ведення війни і перешкоди на шляху побудови миру.
В Україні факти таких злочинів були відомі ще з 2014-го року. Але після повномасштабного вторгнення війська країни-агресорки застосовують сексуальне насилля саме як метод ведення війни в небачених раніше масштабах – зокрема, для залякування, помсти чи "покарання" цивільного населення на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
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Лубінець додав, що сексуальне насильство застосовується до жінок, чоловіків, дітей та людей похилого віку.
"Офіс Генерального прокурора встановив, що вік постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, становить від 4 до 85 років. Для воєнних злочинців не існує ні статевих, ні вікових обмежень", - зазначив він.
Омбудсман також повідомив, що було зафіксовано випадки, коли окупанти мали наміри здійснювати сексуальні насильства над жінками з метою завдати їм психологічної травми, яка б підірвала їх бажання мати статеве життя у майбутньому та народжувати дітей.
"Росія вчиняє геноцид українського народу, однією з ознак якого є саме вжиття заходів, спрямованих на запобігання народженню всередині групи, через вчинення сексуального насильства. Російська Федерація використовує сексуальне насильство на українській землі як тактику геноцидної війни", - додав Лубінець.
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