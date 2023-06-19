Вік постраждалих від сексуального насильства в умовах повномасштабної війни становить від 4 до 85 років

КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні, 19 червня, міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. В Україні факти таких злочинів були відомі ще з 2014-го року. Після повномасштабного вторгнення війська рф застосовують сексуальне насилля як метод ведення війни в небачених раніше масштабах. Вік постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, становить від 4 до 85 років. Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець, пише УНН.