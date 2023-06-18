Сьогодні Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Скільки людей в Україні постраждали за час війни?
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Був запроваджений Організацією Об’єднаних Націй у 2015 році на честь того, що саме 19 червня 2008 року Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій засудила сексуальне насильство як тактику ведення війни і перешкоди на шляху побудови миру, пише УНН.
Як зазначила днями на заході Acting for survivors перша леді України Олена Зеленська, в Україні на даний момент зафіксовано щонайменше 195 випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. На першому місці за кількістю сексуальних злочинів Херсонська область, на другому – Київська, на третьому - Донецька.
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За статистикою Офісу Генпрокурора, станом на середину травня 2023 року від початку повномасштабної війни росії проти України зафіксовано 187 випадків скоєння злочинів сексуального характеру з боку військовослужбовців рф. З них 13 щодо дітей.
Про підозру у скоєнні таких злочинів повідомлено 16-м особам, а до суду направлено обвинувальні акти стосовно п'ятьох випадків.
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