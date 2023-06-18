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Сегодня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Сколько людей в Украине пострадали за время войны?

Киев • УНН

 • 858552 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня во всем мире отмечается Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Был введен Организацией Объединенных Наций в 2015 году в честь того, что именно 19 июня 2008 года Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой осудил сексуальное насилие как тактику ведения войны и препятствия на пути построения мира, пишет УНН.

Сегодня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Сколько людей в Украине пострадали за время войны?

Как отметила на днях на мероприятии Acting for survivors первая леди Украины Елена Зеленская, в Украине на данный момент зафиксировано по меньшей мере 195 случаев сексуального насилия со стороны российскиъ оккупантов. На первом месте по количеству сексуальных преступлений Херсонская область, на втором – Киевская, на третьем - Донецкая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МУС и Офис генпрокурора сотрудничают в расследовании сексуальных и гендерно обусловленных преступлений – Хан

По статистике Офиса Генпрокурора, по состоянию на середину мая 2023 года с начала полномасштабной войны россии против Украины зафиксировано 187 случаев совершения преступлений сексуального характера со стороны военнослужащих рф. Из них 13 в отношении детей.

О подозрении в совершении таких преступлений сообщено 16-м лицам, а в суд направлены обвинительные акты в отношении пяти случаев.

Напомним

В Раде предлагают усовершенствовать расследование и судебное разбирательство половых преступлений рф в Украине

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