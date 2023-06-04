ОГП: 13 дітей стали жертвами сексуальне насильство з початку війни

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 14123 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 25182 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 44126 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 38409 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 83822 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 64172 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 58794 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118578 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183014 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 214005 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 30547 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 21749 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 64058 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 17204 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 13170 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 44174 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 64789 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 83866 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 214020 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 264479 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 13635 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 17682 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 25254 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 29769 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 45447 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

ОГП: 13 дітей стали жертвами сексуальне насильство з початку війни

Київ • УНН

 • 409998 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Від початку повномасштабної війни 13 українських дітей стали жертвами сексуальне насильство вчиненого російськими окупантами, найменшій дитині чотири роки. Про це повідомила заступниця начальника департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Олеся Волошина в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.

ОГП: 13 дітей стали жертвами сексуальне насильство з початку війни

Цитата

«Загалом нами процесуальне керівництво здійснюється у 3000 кримінальних проваджень у злочинах вчинених щодо дітей, саме воєнних злочинів. Що стосується загибелі, більшість дітей загинуло від бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів, обстрілів колон цивільних автомобілів, детонування бойових снарядів та мін», - сказала Волошина.

За її словами, в цілому Україна та правоохоронна система країни зафіксували вже всі види серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, які наразі існують у світі.

«Сексуальне насильство. Наразі ми маємо 13 випадків і найменшій дитині чотири роки. Щодо яких вчинено ці злочини», - розповіла Волошина.

Вона наголосила, що ці цифри не остаточні, й з часом будуть з'являтися нові факти злочинів вчинені рф.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення війна забрала життя 485 дітей, більше тисячі маленьких українців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Через війну в Україні наразі у 31 дитини було ампутовано кінцівки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61