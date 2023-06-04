ОГП: 13 дітей стали жертвами сексуальне насильство з початку війни
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Від початку повномасштабної війни 13 українських дітей стали жертвами сексуальне насильство вчиненого російськими окупантами, найменшій дитині чотири роки. Про це повідомила заступниця начальника департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Олеся Волошина в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Загалом нами процесуальне керівництво здійснюється у 3000 кримінальних проваджень у злочинах вчинених щодо дітей, саме воєнних злочинів. Що стосується загибелі, більшість дітей загинуло від бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів, обстрілів колон цивільних автомобілів, детонування бойових снарядів та мін», - сказала Волошина.
За її словами, в цілому Україна та правоохоронна система країни зафіксували вже всі види серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, які наразі існують у світі.
«Сексуальне насильство. Наразі ми маємо 13 випадків і найменшій дитині чотири роки. Щодо яких вчинено ці злочини», - розповіла Волошина.
Вона наголосила, що ці цифри не остаточні, й з часом будуть з'являтися нові факти злочинів вчинені рф.
Доповнення
З початку повномасштабного вторгнення війна забрала життя 485 дітей, більше тисячі маленьких українців отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Через війну в Україні наразі у 31 дитини було ампутовано кінцівки.