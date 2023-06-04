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Лубінець у День пам’яті дітей, які загинули через війну закликав засудити дії рф

Київ • УНН

 • 337478 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в День вшанування пам'яті дітей, загиблих в результаті збройної агресії рф, закликав світ засудити дії росії та підтримати українську формулу миру, передає УНН.

Лубінець у День пам’яті дітей, які загинули через війну закликав засудити дії рф

Цитата

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. З 2014 року це особлива дата для всіх українців, коли ми згадуємо про безневинних дітей, які загинули чи травмувалися через війну. Вона принесла нашим дітям болючий досвід втрат та страждань», - написав Лубінець у Telegram.

Він нагадав, що війна в Україні триває з 2014 року. З тих пір і до 24 лютого 2022 року загинуло 152 дитини, 146 – зазнали поранення, а з початку повномасштабного вторгнення війна забрала життя 485 дітей, більше тисячі маленьких українців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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«Проте це не остаточні дані, оскільки нам досі невідома кількість дітей, які постраждали у місті Маріуполі, на інших територіях Донецької та Луганської областей де постійно ведуться активні бойові дії», - зауважив Лубінець.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення росія випустила понад 5 тисяч ракет і здійснила майже 3,5 тисячі авіаційних ударів по нашій території. А лише за останній місяць агресор випустив по мирних українцях понад пів тисячі ракет і дронів», - повідомив Лубінець.

Він зазначив, що за цією статистикою стоять історії маленьких українців, які могли жити, радіти, створювати свої власні родини та будувати мирну країну.

«Найменшій дитині, яка загинула від обстрілів пологового будинку у Запоріжжі було лише 2 дні від народження. Навіть у Міжнародний день захисту дітей росіяни, здійснили масований ракетний обстріл, внаслідок якого разом із мамою загинула 9-річна дівчинка. Агресору ніколи не зрозуміти наші почуття, вони воюють з дітьми!», - наголосив Лубінець.

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Лубінець зазначив, що позбавляючи життя українських дітей, росія відбирає майбутнє нашої держави.

«Сьогодні ще раз звертаюся до світу аби засудити дії Росії та підтримати українську формулу миру», - написав Лубінець.

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