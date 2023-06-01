Через війну в Україні понад 30 дітей пережили ампутацію кінцівок – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Через війну в Україні наразі у 31 дитини було ампутовано кінцівки. Про це журналісту УНН повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.
Цитата
«У нас на сьогодні 31 дитина з ампутацією кінцівок (через війну - ред.) – це верхні та нижні кінцівки. Протезування - це юрисдикція Міністерства соціальної політики. МОЗ надає медичну допомогу та реабілітацію. Якщо говорити про дітей, то в принципі проблем з закладами охорони здоров'я в Європі, США немає. Вони дітей досить швидко беруть на протезування», - розповів Дубров.
Він зауважив, що потрібно розуміти, що дитина росте й через певний період потрібно змінювати протези.
Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук повідомила журналісту УНН, що з 992 поранених дітей у 3% була ампутація певних частин тіла.
«З усіх дітей, які були поранені, - 3% - це діти, які отримали ампутацію. Але не всі діти отримали ампутацію ноги, руки, хтось отримав ампутацію пальців, там не протезується», - сказала Герасимчук.
Окрім того, Дубров повідомив, що понад 14 тисяч дітей з початку року пройшло цикли фізичної реабілітації.
Доповнення
31 травня Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам росії проти українських дітей.
Офіс Генпрокурора повідомляв, що станом на ранок 1 червня 2023 року більше ніж 1476 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 484 дитини загинули та понад 992 отримали поранення різного ступеня тяжкості.