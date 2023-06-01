Из-за войны в Украине более 30 детей пережили ампутацию конечностей - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Из-за войны в Украине у 31 ребенка были ампутированы конечности. Об этом журналисту УНН сообщил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.
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«У нас на сегодня 31 ребенок с ампутацией конечностей (из-за войны - ред.) – это верхние и нижние конечности. Протезирование - это юрисдикция Министерства социальной политики. Минздрав оказывает медицинскую помощь и реабилитацию. Если говорить о детях, то в принципе проблем с учреждениями здравоохранения в Европе, США нет. Они детей достаточно быстро берут на протезирование», - рассказал Дубров.
Он отметил, что нужно понимать, что ребенок растет и через определенный период нужно менять протезы.
Уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщила журналисту УНН, что из 992 раненых детей у 3% была ампутация определенных частей тела.
«Из всех детей, которые были ранены, - 3% - это дети, которые получили ампутацию. Но не все дети получили ампутацию ноги, руки, кто-то получил ампутацию пальцев, там не протезируется», - сказала Герасимчук.
Кроме того, Дубров сообщил, что более 14 тысяч детей с начала года прошло циклы физической реабилитации.
Дополнение
31 мая Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям россии против украинских детей.
Офис Генпрокурора сообщал, что по состоянию на утро 1 июня 2023 года более 1476 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров 484 ребенка погибли и более 992 получили ранения различной степени тяжести.