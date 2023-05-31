В Україні відкрили Центр захисту прав дитини: він протидіятиме злочинам рф проти українських дітей
Київ • УНН
31 травня. Київ. УНН. Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам росії проти українських дітей. Про це пише УНН з посиланням на сторіку у Telegram Зеленського.
Цитата
"Під час відкриття Центру захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам Росії проти українських дітей, ознайомився з планом дій Bring Kids Back UA.
Українська влада, закордонні уряди та міжнародні організації об’єднують свої зусилля заради повернення на батьківщину всіх маленьких громадян України. Перший крок зроблено: 371 дитина – вдома, в Україні", - зазначив Зеленський.
Доповнення
За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця рф викрала майже 20 тисяч українських дітей. Російська сторона забирає в них українські документи, видаючи натомість свої, зі зміненими даними, це їм дозволяє ігнорувати запити України.
Жодної інформації щодо українських дітей, зі своєї сторони, рф ніколи не надавала.