В Украине открыли Центр защиты прав ребенка: он будет противодействовать преступлениям рф против украинских детей
Киев • УНН
31 мая. Киев. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям россии против украинских детей. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram Зеленского.
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"Во время открытия Центра защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям России против украинских детей, ознакомился с планом действий Bring Kids Back UA.
Украинская власть, зарубежные правительства и международные организации объединяют свои усилия ради возвращения на родину всех маленьких граждан Украины. Первый шаг сделан: 371 ребенок - дома, в Украине", - отметил Зеленский.
Дополнение
По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца рф похитила почти 20 тысяч украинских детей. Российская сторона забирает у них украинские документы, выдавая взамен свои, с измененными данными, это им позволяет игнорировать запросы Украины.
Никакой информации относительно украинских детей, со своей стороны, рф никогда не предоставляла.