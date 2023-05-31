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В Украине открыли Центр защиты прав ребенка: он будет противодействовать преступлениям рф против украинских детей

В Украине открыли Центр защиты прав ребенка: он будет противодействовать преступлениям рф против украинских детей

Киев • УНН

 • 392128 просмотра

31 мая. Киев. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям россии против украинских детей. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram Зеленского.

Цитата

"Во время открытия Центра защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям России против украинских детей, ознакомился с планом действий Bring Kids Back UA.

Украинская власть, зарубежные правительства и международные организации объединяют свои усилия ради возвращения на родину всех маленьких граждан Украины. Первый шаг сделан: 371 ребенок - дома, в Украине", - отметил Зеленский.

Дополнение

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца рф похитила почти 20 тысяч украинских детей. Российская сторона забирает у них украинские документы, выдавая взамен свои, с измененными данными, это им позволяет игнорировать запросы Украины.

Никакой информации относительно украинских детей, со своей стороны, рф никогда не предоставляла.

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