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росія сплачуватиме компенсацію українським дітям, які постраждали через війну: уряд ініціював процедуру

Київ • УНН

 • 358368 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Кабінет міністрів спростив процедуру отримання статусу для дітей, які постраждали через війну. Як повідомив на засіданні уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цей статус дозволить дитині отримати компенсацію від росії, передає УНН.

Цитата

“Удосконалюємо систему обліку таких дітей. Також розширюємо право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Зокрема, спрощуємо процедуру для тимчасово-переміщенних дітей. Цей статус, після нашої перемоги, дозволить дитині претендувати на компенсацію від держави-агресора”, – заявив він.

Деталі

Шмигаль поінформував, що Кабмін вносить зміни до низки урядових постанов про усиновлення дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщенних із зони бойових дій, або тимчасово-окупованих територій.

Зокрема, знімаються “бюрократичні перепони” щодо влаштування їх до будинків сімейного типу та до прийомних родин, зокрема, за кордоном та щодо повернення в Україну.

Доповнення

Шмигаль доручив військовим адміністраціям обов’язково евакуювати дітей з інтернатів, які знаходяться у зоні бойових дій.

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