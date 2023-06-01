росія сплачуватиме компенсацію українським дітям, які постраждали через війну: уряд ініціював процедуру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Кабінет міністрів спростив процедуру отримання статусу для дітей, які постраждали через війну. Як повідомив на засіданні уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цей статус дозволить дитині отримати компенсацію від росії, передає УНН.
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“Удосконалюємо систему обліку таких дітей. Також розширюємо право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Зокрема, спрощуємо процедуру для тимчасово-переміщенних дітей. Цей статус, після нашої перемоги, дозволить дитині претендувати на компенсацію від держави-агресора”, – заявив він.
Деталі
Шмигаль поінформував, що Кабмін вносить зміни до низки урядових постанов про усиновлення дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщенних із зони бойових дій, або тимчасово-окупованих територій.
Зокрема, знімаються “бюрократичні перепони” щодо влаштування їх до будинків сімейного типу та до прийомних родин, зокрема, за кордоном та щодо повернення в Україну.
Доповнення
Шмигаль доручив військовим адміністраціям обов’язково евакуювати дітей з інтернатів, які знаходяться у зоні бойових дій.