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Шмигаль доручив військовим адміністраціям обов’язково евакуювати дітей з інтернатів, які знаходяться у зоні бойових дій

Київ • УНН

 • 408281 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Кабінет міністрів України врегульовує питання питання тимчасової евакуації та повернення за місцем постійного проживання дітей, які навчаються в закладах цілодобового перебування. Як повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, військовим адміністраціям доручено забезпечити обов’язкову евакуацію дітям з інтернатів, які розташовані у зоні бойових дій, передає УНН.

Цитата

“Врегульовуємо питання тимчасової евакуації та повернення за місцем постійного проживання дітей, які навчаються в закладах цілодобового перебування. Йдеться про будинки дитини, спецзаклади, притулки, інтернати. Також доручаємо військовим адміністраціям евакуйовувати із закладів, які розташовані в зоні бойових дій, менш ніж за 50 км від кордону з росією, та менш ніж за 100 км від тимчасово-окупованої території”, – заявив прем’єр.

Доповнення

За рік і три місяці повномасштабної російської агресії, за даними офісу українського Омбудсмана, загинуло 484 дитини, поранені – 992. Депортованими вважаються 19505 дітей, з яких повернути вдалося 371. Зниклими безвісти досі вважаються 393 неповнолітніх українця.

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