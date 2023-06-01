Дітей з інвалідністю, яких повернули в Дніпро з Польщі, планують евакуюювати у Західну Європу - Луцик

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«Вони не в інтернаті, вони були поміщенні відразу в лікарню для огляду і для підтвердження інвалідності. Зараз Дніпровська ОВА готує документи для переміщення дітей у Західну Європу. Наразі вони в Дніпрі», - розповів Луцик.

Він зазначив, що з 29 вихованців інтернату готують перемістити назад за кордон саме 7 дітей.

«Там 7 дітей, а інші особи старші 18 років», - сказав Луцик.

Окрім того, він повідомив, скільки загалом дітей було вивезено за кордон з прийомних сімей, інтернатних установ, дитячих будинків сімейного типу тощо.

«За кордон близько 1800-2000, наскільки я пам'ятаю, дітей переміщенні із закладів за кордон», - зазначив Луцик.

Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук повідомила журналісту УНН, що Офіс Омбудсмена і вона особисто зверталися з листами до Дніпровської військово цивільної адміністрації щодо того, що дітей не можна було повертати в ті умови в які вони повернулися.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Україну приїхали 29 дітей з інвалідністю – підопічних Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату Дніпропетровської обласної ради. 16 травня їх повезли в Дніпро.

В будинку-інтернаті тоді повідомили, що в Польщі, де перебували вихованці, їм не були забезпечені належні умови, зокрема, щодо медичного забезпечення. Крім того, не вистачало супроводжуючих та не було можливості забезпечити їхню ротацію. Польська сторона, санаторний заклад, що надавав прихисток, повідомила, що одразу попереджала українську сторону, про те, що не зможе надати послуги з догляду, але лише місце для перебування вихованців.