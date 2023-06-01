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Детей с инвалидностью, которых вернули в Днепр из Польши, планируют эвакуировать в Западную Европу - Луцик

Киев • УНН

 • 691548 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Из 29 воспитанников интерната с инвалидностью, которых вернули из заграницы обратно в Днепр, 7 детей планируют переместить в Западную Европу. Сейчас Днепровская ОВА готовит соответствующие документы. Об этом журналисту УНН сообщил председатель Национальной социальной сервисной службы Украины Василий Луцик.

Цитата

«Они не в интернате, они были помещены сразу в больницу для осмотра и для подтверждения инвалидности. Сейчас Днепровская ОВА готовит документы для перемещения детей в Западную Европу. На данный момент они в Днепре», - рассказал Луцик.

Он отметил, что из 29 воспитанников интерната готовят переместить обратно за границу именно 7 детей.

«Там 7 детей, а остальные лица старше 18 лет», - сказал Луцик.

Кроме того, он сообщил, сколько всего детей было вывезено за границу из приемных семей, интернатных учреждений, детских домов семейного типа и т.д.

«За границу около 1800-2000, насколько я помню, детей переместили из учреждений за границу», - отметил Луцик.

Уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщила журналисту УНН, что Офис Омбудсмена и она лично обращались с письмами в Днепровскую военно-гражданскую администрацию о том, что детей нельзя было возвращать в те условия в которые они вернулись.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Украину приехали 29 детей с инвалидностью – подопечных Днепропетровского детского дома-интерната Днепропетровского областного совета. 16 мая их повезли в Днепр.

В доме-интернате тогда сообщили, что в Польше, где находились воспитанники, им не были обеспечены надлежащие условия, в частности, по медицинскому обеспечению. Кроме того, не хватало сопровождающих и не было возможности обеспечить их ротацию. Польская сторона, санаторное учреждение, предоставлявшее приют, сообщила, что сразу предупреждала украинскую сторону о том, что не сможет предоставить услуги по уходу, а только место для пребывания воспитанников.

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Украинские Национальные Новости

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