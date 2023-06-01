Шмыгаль поручил военным администрациям обязательно эвакуировать детей из интернатов, которые находятся в зоне боевых действий

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“Урегулируем вопрос временной эвакуации и возвращения по месту постоянного проживания детей, обучающихся в учреждениях круглосуточного пребывания. Речь идет о домах ребенка, спецучреждениях, приютах, интернатах. Также поручаем военным администрациям эвакуировать из учреждений, расположенных в зоне боевых действий, менее чем в 50 км от границы с россией, и менее чем в 100 км от временно-оккупированной территории”, – заявил премьер.

Дополнение

За год и три месяца полномасштабной российской агрессии, по данным офиса украинского Омбудсмена, погибло 484 ребенка, ранены – 992. Депортированными считаются 19505 детей, из которых вернуть удалось 371. Пропавшими без вести до сих пор считаются 393 несовершеннолетних украинца.

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