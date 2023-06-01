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росія насильно вивезла з України 19 505 дітей - Лубінець

росія насильно вивезла з України 19 505 дітей - Лубінець

Київ • УНН

 • 386946 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. За рік і три місяці повномасштабної російської агресії, за даними офісу українського Омбудсмана, загинуло 484 дитини, поранені – 992. Депортованими вважаються 19505 дітей, з яких повернути вдалося 371. Зниклими безвісти досі вважаються 393 неповнолітніх українця. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час форуму "Родина для кожної дитини" заявив, що міжнародні інстанції, які б мали захищати права дітей не працюють, пише УНН.

Цитата

"В сучасному світі не існує міжнародної системи захисту прав дитини…Коли до мене звертаються батьки цих дітей допомогти знайти їхніх рідних на території рф або на тимчасово окупованій території, ми чітко розуміємо - нема куди звертатись. Міжнародний комітет Червоного хреста самоусунувся, різні інституції , програми підтримки ООН не можуть дати нам таку інформацію. Гірше всього, що навіть спецпредставник ООН по дітям , який приїхав в Україну, після нас поїхав на територію рф і зустрівся з людиною, яка відповідає у путіна за захист прав дітей і щодо якої видав ордер на арешт Міжнародний кримінальний суд. Після цього про яку систему існування захисту прав дитини в світі ми можемо казати?", - заявив Лубінець.

Деталі

19 505 – це лише встановлена Офісом Омбудсмана кількість депортований у росію дітей, в реальності ж їх може бути набагато більше, каже Лубінець.

"Росія почала примусову депортацію українських дітей з 2015 року і ту цифру, яку ми називаємо "примусово переміщених" або депортованих українських дітей - це тільки підтверджені випадки. Насправді цифра буде набагато більшою. Ми не знаємо, скільки українських дітей росіяни вивезли з Криму. І знову ж таки - системи немає", - стверджує український Омбудсман.

За словами Лубінця, росія продовжує вивозити українських дітей на свою територію. У депортації маленьким українцям розказують про те, що України та української нації ніколи не існувало.

Українські Національні Новини

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