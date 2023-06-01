россия насильно вывезла из Украины 19 505 детей - Лубинец

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"В современном мире не существует международной системы защиты прав ребенка…Когда ко мне обращаются родители этих детей помочь найти их родных на территории РФ или на временно оккупированной территории, мы четко понимаем - некуда обращаться. Международный комитет Красного креста самоустранился, различные институты, программы поддержки ООН не могут дать нам такую информацию. Хуже всего, что даже спецпредставитель ООН по детям, который приехал в Украину, после нас поехал на территорию РФ и встретился с человеком, который отвечает у путина за защиту прав детей и в отношении которого выдал ордер на арест Международный уголовный суд. После этого о какой системе существования защиты прав ребенка в мире мы можем говорить?", - заявил Лубинец.

Детали

19 505 – это лишь установленное Офисом Омбудсмана количество депортированных в россию детей, в реальности же их может быть гораздо больше, говорит Лубинец.

"Россия начала принудительную депортацию украинских детей с 2015 года и ту цифру, которую мы называем "принудительно перемещенных" или депортированных украинских детей - это только подтвержденные случаи. На самом деле цифра будет намного больше. Мы не знаем, сколько украинских детей россияне вывезли из Крыма. И опять же - системы нет", - утверждает украинский Омбудсман.

По словам Лубинца, россия продолжает вывозить украинских детей на свою территорию. В депортации маленьким украинцам рассказывают о том, что Украины и украинской нации никогда не существовало.