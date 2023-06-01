россия будет платить компенсацию украинским детям, пострадавшим из-за войны: правительство инициировало процедуру
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Кабинет министров упростил процедуру получения статуса для детей, пострадавших из-за войны. Как сообщил на заседании правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, этот статус позволит ребенку получить компенсацию от россии, передает УНН.
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“Совершенствуем систему учета таких детей. Также расширяем право на получение статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. В частности, упрощаем процедуру для временно-перемещенных детей. Этот статус, после нашей победы, позволит ребенку претендовать на компенсацию от государства-агрессора”, – заявил он.
Детали
Шмыгаль проинформировал, что Кабмин вносит изменения в ряд правительственных постановлений об усыновлении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, перемещенных из зоны боевых действий или временно-оккупированных территорий.
В частности, снимаются “бюрократические преграды” по устройству их в дома семейного типа и в приемные семьи, в частности, за рубежом и по возвращению в Украину.
Дополнение
Шмыгаль поручил военным администрациям обязательно эвакуировать детей из интернатов, которые находятся в зоне боевых действий.