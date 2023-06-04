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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Лубинец в День памяти детей, погибших из-за войны призвал осудить действия рф

Киев • УНН

 • 337478 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии рф, призвал мир осудить действия россии и поддержать украинскую формулу мира, передает УНН.

Лубинец в День памяти детей, погибших из-за войны призвал осудить действия рф

Цитата

«Сегодня мы чтим память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. С 2014 года это особая дата для всех украинцев, когда мы вспоминаем о невинных детях, которые погибли или травмировались из-за войны. Она принесла нашим детям болезненный опыт потерь и страданий», - написал Лубинец в Telegram.

Он напомнил, что война в Украине продолжается с 2014 года. С тех пор и до 24 февраля 2022 года погибло 152 ребенка, 146 – получили ранения, а с начала полномасштабного вторжения война унесла жизни 485 детей, более тысячи маленьких украинцев получили ранения различной степени тяжести.

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«Однако это не окончательные данные, поскольку нам до сих пор неизвестно количество детей, пострадавших в городе Мариуполе, на других территориях Донецкой и Луганской областей, где постоянно ведутся активные боевые действия», - отметил Лубинец.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения россия выпустила более 5 тысяч ракет и осуществила почти 3,5 тысячи авиационных ударов по нашей территории. А только за последний месяц агрессор выпустил по мирным украинцам более полутысячи ракет и дронов», - сообщил Лубинец.

Он отметил, что за этой статистикой стоят истории маленьких украинцев, которые могли жить, радоваться, создавать свои собственные семьи и строить мирную страну.

«Самому маленькому ребенку, погибшему от обстрелов роддома в Запорожье было всего 2 дня от рождения. Даже в Международный день защиты детей россияне, осуществили массированный ракетный обстрел, в результате которого вместе с мамой погибла 9-летняя девочка. Агрессору никогда не понять наши чувства, они воюют с детьми!», - подчеркнул Лубинец.

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Лубинец отметил, что лишая жизни украинских детей, россия отбирает будущее нашего государства.

«Сегодня еще раз обращаюсь к миру, чтобы осудить действия России и поддержать украинскую формулу мира», - написал Лубинец.

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