ОГП: 13 детей стали жертвами сексуального насилия с начала войны

Цитата

«В целом нами процессуальное руководство осуществляется в 3000 уголовных производств в преступлениях совершенных в отношении детей, именно военных преступлений. Что касается гибели, большинство детей погибло от бомбардировок, ракетных и артиллерийских обстрелов, обстрелов колонн гражданских автомобилей, детонирования боевых снарядов и мин», - сказала Волошина.

По ее словам, в целом Украина и правоохранительная система страны зафиксировали уже все виды серьезных нарушений международного гуманитарного права, которые сейчас существуют в мире.

«Сексуальное насилие. Сейчас мы имеем 13 случаев и самому маленькому ребенку четыре года. В отношении которых совершены эти преступления», - рассказала Волошина.

Она отметила, что эти цифры не окончательные, и со временем будут появляться новые факты преступлений совершенные рф.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения война унесла жизни 485 детей, более тысячи маленьких украинцев получили ранения различной степени тяжести.

Из-за войны в Украине на данный момент у 31 ребенка были ампутированы конечности.