ОГП: 13 детей стали жертвами сексуального насилия с начала войны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. С начала полномасштабной войны 13 украинских детей стали жертвами сексуального насилия совершенного российскими оккупантами, самому маленькому ребенку четыре года. Об этом сообщила заместитель начальника департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Олеся Волошина в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«В целом нами процессуальное руководство осуществляется в 3000 уголовных производств в преступлениях совершенных в отношении детей, именно военных преступлений. Что касается гибели, большинство детей погибло от бомбардировок, ракетных и артиллерийских обстрелов, обстрелов колонн гражданских автомобилей, детонирования боевых снарядов и мин», - сказала Волошина.
По ее словам, в целом Украина и правоохранительная система страны зафиксировали уже все виды серьезных нарушений международного гуманитарного права, которые сейчас существуют в мире.
«Сексуальное насилие. Сейчас мы имеем 13 случаев и самому маленькому ребенку четыре года. В отношении которых совершены эти преступления», - рассказала Волошина.
Она отметила, что эти цифры не окончательные, и со временем будут появляться новые факты преступлений совершенные рф.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения война унесла жизни 485 детей, более тысячи маленьких украинцев получили ранения различной степени тяжести.
Из-за войны в Украине на данный момент у 31 ребенка были ампутированы конечности.