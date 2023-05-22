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МКС та Офіс генпрокурора співпрацюють у розслідуванні сексуальних та гендерно зумовлених злочинів - Хан

МКС та Офіс генпрокурора співпрацюють у розслідуванні сексуальних та гендерно зумовлених злочинів - Хан

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Відділ Міжнародного кримінального суду (МКС) тісно співпрацює з Офісом генерального прокурора України у розслідуванні сексуальних і гендерно зумовлених злочинів під час конфлікту. Про це заявив прокурор МКС Карім Хан під час онлайн-виступу на конференції "U4J: Respect. Support. Justice" ("U4J:Повага. Допомога. Справедливість"), передає кореспондент УНН.

Цитата

"Зараз наш відділ з питань гендеру та дітей дуже тісно співпрацює з Офісом генерального прокурора України. Моя спеціальна радниця з питань сексуального та гендерно зумовленого насильства Кім Сілінгер уже побувала в Україні, як і начальник відділу з гендерних питань та дітей... щоб налагодити міцніші та ефективніші партнерства з українськими колегами, Офісом генпрокурора, а також суспільством... Офіс намагається по-справжньому поставити розслідування сексуальних і гендерних злочинів у центр нашої роботи не лише в Україні, але всюди, де є конфлікти та де ми маємо юрисдикцію", - сказав Хан.

Деталі

За його словами, МКС створює спеціальні навчальні модулі для української влади, а також опублікував рекомендації для громадянського суспільства. Крім цього, продовжив він, разом із Євроюстом і Європейською мережею з розслідування та судового переслідування геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів (Genocide network). У рамках роботи цього тижня пройде круглий стіл із громадянським суспільством щодо переслідування за ознакою статі, додав прокурор. 

Він сказав: "Польовий офіс в Україні є важливою частиною, тому що ми ефективніше спілкуємося, не лише віддалено, а й справді працюємо колегіально, зберігаючи нашу незалежність і неупередженість, але усвідомлюючи, що підзвітність є загальною цінністю, яка має об’єднувати всіх учасників разом у цей момент. І під усіма учасниками я маю на увазі українську владу, організації громадянського суспільства".

Хан наголосив, що увага до злочинів сексуального характеру є "абсолютно необхідною", оскільки під час конфліктів у світі можна спостерігати, як сексуальна та гендерна злочинність "використовується як знаряддя війни".

"Це дуже часто використовують як зброю війни для терору, зламу волі спільноти. Усвідомлення різних способів сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, є абсолютно необхідним, якщо ми хочемо досягти кращих результатів", - підкреслив прокурор.

Він зазначив, що у різних конфліктах світу спостерігається "невдача" слідчих і прокурорів у пошуках доказів щодо скоєних злочинів такого характеру. У рамках роботи в Україні, повідомив Хан, команда МКС "активно співпрацює" та впроваджує підхід, де до жертв сексуального та гендерно зумовленого насильства "не будуть ставитися, як до товару".

"...24 лютого, коли російська федерація знову увійшла на територію України, показало, що ми не засвоїли уроків минулого. Ми все ще маємо тенденцію до документування, все ще схильні ставитися до жертв сексуального насильства як до товару; збираємо їхні заяви з невеликою або мізерною увагою до нанесення повторної травми. Усвідомлення цього, усвідомлення своїх прав, чітке усвідомлення наших спільних обов’язків... усвідомлення важливості справедливості та підзвітності вимагає від усіх нас не втягуватися в гру звинувачень, а діяти краще, щоб ми могли ефективно відстоювати права жертв сексуального насильства під час конфлікту", - підсумував Хан.

Нагадаємо

Команда Міжнародного кримінального суду на чолі з Брендою Холліс 19 травня прибули у Херсон та оглянули 10 місць, де були зафіксовані ознаки воєнних злочинів росії щодо цивільного населення.

 

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