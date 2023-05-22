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МУС и Офис генпрокурора сотрудничают в расследовании сексуальных и гендерно обусловленных преступлений - Хан

МУС и Офис генпрокурора сотрудничают в расследовании сексуальных и гендерно обусловленных преступлений - Хан

Киев • УНН

 • 538407 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Отдел Международного уголовного суда (МУС) тесно сотрудничает с Офисом генерального прокурора Украины в расследовании сексуальных и гендерно обусловленных преступлений во время конфликта. Об этом заявил прокурор МУС Карим Хан во время онлайн-выступления на конференции "U4J: Respect. Support. Justice" ("U4J: Уважение. Помощь. Справедливость"), передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сейчас наш отдел по вопросам гендера и детей очень тесно сотрудничает с Офисом генерального прокурора Украины. Моя специальная советница по вопросам сексуального и гендерно обусловленного насилия Ким Силлингер уже побывала в Украине, как и начальник отдела по гендерным вопросам и детям... чтобы наладить более крепкие и более эффективные партнерства с украинскими коллегами, Офисом генпрокурора, а также обществом... Офис пытается по-настоящему поставить расследование сексуальных и гендерных преступлений в центр нашей работы не только в Украине, но повсюду, где есть конфликты и где у нас есть юрисдикция", - сказал Хан.

Детали

По его словам, МУС создает специальные обучающие модули для украинской власти, а также опубликовал рекомендации для гражданского общества. Кроме этого, продолжил он вместе с Евроюстом и Европейской сетью по расследованию и судебному преследованию геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений (Genocide network). В рамках работы на этой неделе пройдет круглый стол с гражданским обществом по преследованию по признаку пола, добавил прокурор.

Он сказал: "Полевой офис в Украине является важной частью, потому что мы эффективнее общаемся, не только отдаленно, но действительно работаем коллегиально, сохраняя нашу независимость и беспристрастность, но осознавая, что подотчетность является общей ценностью, которая должна объединять всех участников вместе в этот момент. И под всеми участниками я имею в виду украинские власти, организации гражданского общества".

Хан подчеркнул, что внимание к преступлениям сексуального характера "абсолютно необходимо", поскольку во время конфликтов в мире можно наблюдать, как сексуальная и гендерная преступность "используется как орудие войны".

"Это очень часто используют как оружие войны для террора, излома воли сообщества. Осознание различных способов сексуального насилия, связанного с конфликтом, абсолютно необходимо, если мы хотим достичь лучших результатов", - подчеркнул прокурор.

Он отметил, что в различных конфликтах мира наблюдается "неудача" следователей и прокуроров в поисках доказательств совершенных преступлений такого характера. В рамках работы в Украине, сообщил Хан, команда МКС "активно сотрудничает" и внедряет подход, где к жертвам сексуального и гендерно обусловленного насилия "не будут относиться как к товару".

"...24 февраля, когда российская федерация снова вошла на территорию Украины, показало, что мы не усвоили уроки прошлого. Мы все еще имеем тенденцию к документированию, все еще склонны относиться к жертвам сексуального насилия как к товару; собираем их заявления с небольшим или мизерным вниманием к нанесению повторной травмы. Осознание этого, осознание своих прав, четкое осознание наших общих обязанностей... осознание важности справедливости и подотчетности требует от всех нас не втягиваться в игру обвинений, а действовать лучше, чтобы мы могли эффективно отстаивать права жертв сексуального насилия во время конфликта", - подытожил Хан.

Напомним

Команда Международного уголовного суда во главе с Брендой Холлис 19 мая прибыли в Херсон и осмотрели 10 мест, где были зафиксированы признаки военных преступлений России в отношении гражданского населения.

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