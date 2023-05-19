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Команда МКС прибула у Херсон: оглянули 10 місць, де були зафіксовані ознаки воєнних злочинів рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Команда Міжнародного кримінального суду на чолі з Брендою Холліс прибули у Херсон та оглянули 10 місць, де були зафіксовані ознаки воєнних злочинів росії щодо цивільного населення. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Офіс генпрокурора у Telegram.

Деталі

Зазначається, що команду МКС супроводжували прокурори ОГП та Херсонської обласної прокуратури. Фахівці оглянули місця незаконного тримання, катування та вбивства цивільних, а також невибіркові обстріли місць масового скупчення людей, медичних закладів, багатоквартирних житлових будинків.

Цитата

"Зібрані в ході візиту докази можуть бути вкрай важливими для доведення міжнародних злочинів в Украіні. Кожен, винний у цих злочинах має бути притягнутий до відповідальності, включно з найвищими посадовими особами", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо

23 березня генеральний прокурор Андрій Костін з секретарем МКС Пітером Льюїсом підписали в Гаазі угоду про відкриття представництва Міжнародного кримінального суду в Україні.

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