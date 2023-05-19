Команда МУС прибыла в Херсон: осмотрели 10 мест, где были зафиксированы признаки военных преступлений рф

Детали

Отмечается, что команду МУС сопровождали прокуроры ОГП и Херсонской областной прокуратуры. Специалисты осмотрели места незаконного содержания, пыток и убийства гражданских, а также неизбирательные обстрелы мест массового скопления людей, медицинских учреждений, многоквартирных жилых домов.

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"Собранные в ходе визита доказательства могут быть крайне важными для доказательства международных преступлений в Украине. Каждый, виновный в этих преступлениях должен быть привлечен к ответственности, включая высшие должностные лица", - отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним

23 марта генеральный прокурор Андрей Костин с секретарем МУС Питером Льюисом подписали в Гааге соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине.