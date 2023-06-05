У Раді пропонують удосконалити розслідування і судовий розгляд статевих злочинів рф в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт щодо удосконалення порядку здійснення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальних провадженнях, щодо злочинів, які пов'язані із сексуальним насильством, які були вчинені в умовах збройного конфлікту. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку у Facebook народного депутата України Євгенії Кравчук.
Деталі
Так, у ВРУ зареєстровано законопроект №9351 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальних провадженнях, щодо злочинів, які пов'язані із сексуальним насильством, яке вчинене в умовах збройного конфлікту.
Співавтор законопроєкту, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що законопроєкт передбачає такі зміни до Кримінального процесуального кодексу України:
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- розгляд справ цієї категорії у суді відбуватиметься у закритому режимі (крім випадків, коли потерпілі самі звертаються із клопотаннями про відкритий розгляд);
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- впроваджується альтернативна підслідність щодо цих злочинів: розслідування можуть здійснювати слідчі органів Національної поліції або слідчі органів безпеки;
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- встановлюється розумний строк для досудового розслідування;
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- у кримінальному провадженні особа свідка та потерпілого повідомляється виключно судді, судовому розпоряднику та секретарю судового засідання (крім випадків, коли суд за письмовим клопотанням потерпілого прийме рішення про кримінальне провадження у відкритому судовому засіданні і розглядає справу у відкритому режимі);
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- додаткові вимоги до опублікування повідомлення про підозру у медіа загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (без зазначення ПІБ потерпілого, його близьких родичів та членів сім’ї, а також інших осіб, до яких застосовані заходи безпеки);
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- передбачається можливість брати участь у судовому розгляді (дистанційне судове провадження) поза межами приміщення суду із застосуванням власних технічних засобів.
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Також Кравчук зазначила, що станом на квітень 2023 року від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 182 факти сексуального насильства, вчиненого російськими військовими. Серед встановлених потерпілих 1️36 жінок, 46 чоловіків та 13 дітей.
Доповнення
Від початку повномасштабної війни 13 українських дітей стали жертвами сексуальне насильство вчиненого російськими окупантами, найменшій дитині чотири роки.
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