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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Раде предлагают усовершенствовать расследование и судебное разбирательство половых преступлений рф в Украине

Киев • УНН

 • 280381 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект по совершенствованию порядка осуществления досудебного расследования и судебного разбирательства по уголовным производствам, в отношении преступлений, связанных с сексуальным насилием, которые были совершены в условиях вооруженного конфликта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу в Facebook народного депутата Украины Евгении Кравчук.

В Раде предлагают усовершенствовать расследование и судебное разбирательство половых преступлений рф в Украине

Детали

Так, в ВРУ зарегистрирован законопроект №9351 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка осуществления досудебного расследования и судебного разбирательства по уголовным производствам, в отношении преступлений, связанных с сексуальным насилием, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщила, что законопроект предусматривает следующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины:

  • рассмотрение дел этой категории в суде будет происходить в закрытом режиме (кроме случаев, когда потерпевшие сами обращаются с ходатайствами об открытом рассмотрении);
  • внедряется альтернативная подследственность по этим преступлениям: расследование могут осуществлять следователи органов Национальной полиции или следователи органов безопасности;
  • устанавливается разумный срок для досудебного расследования;
  • в уголовном производстве личность свидетеля и потерпевшего сообщается исключительно судье, судебному распорядителю и секретарю судебного заседания (кроме случаев, когда суд по письменному ходатайству потерпевшего примет решение об уголовном производстве в открытом судебном заседании и рассматривает дело в открытом режиме);
  • дополнительные требования к опубликованию сообщения о подозрении в медиа общегосударственной сферы распространения и на официальном веб-сайте Офиса Генерального прокурора (без указания ФИО потерпевшего, его близких родственников и членов семьи, а также других лиц, к которым применены меры безопасности);
  • предусматривается возможность участвовать в судебном разбирательстве (дистанционное судебное производство) вне помещения суда с применением собственных технических средств.

Также Кравчук отметила, что по состоянию на апрель 2023 года с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 182 факта сексуального насилия, совершенного российскими военными. Среди установленных потерпевших 1️36 женщин, 46 мужчин и 13 детей.

Дополнение

С начала полномасштабной войны 13 украинских детей стали жертвами сексуального насилия совершенного российскими оккупантами, самому маленькому ребенку четыре года.

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