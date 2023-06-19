Возраст пострадавших от сексуального насилия в условиях полномасштабной войны составляет от 4 до 85 лет

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"9 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Дата этого дня была выбрана в честь принятия 19 июня 2008 года резолюции Совета Безопасности 1820, в которой Совет осудил сексуальное насилие как тактику ведения войны и препятствия на пути построения мира.

В Украине факты таких преступлений были известны еще с 2014-го года. Но после полномасштабного вторжения войска страны-агрессора применяют сексуальное насилие именно как метод ведения войны в невиданных ранее масштабах – в частности, для запугивания, мести или "наказания" гражданского населения на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Детали

Лубинец добавил, что сексуальное насилие применяется к женщинам, мужчинам, детям и пожилым людям.

"Офис Генерального прокурора установил, что возраст пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом, составляет от 4 до 85 лет. Для военных преступников не существует ни половых, ни возрастных ограничений", - отметил он.

Омбудсман также сообщил, что были зафиксированы случаи, когда оккупанты намеревались совершать сексуальное насилие над женщинами с целью нанести им психологическую травму, которая бы подорвала их желание иметь половую жизнь в будущем и рожать детей.

"Россия совершает геноцид украинского народа, одним из признаков которого является именно принятие мер, направленных на предотвращение рождения внутри группы, через совершение сексуального насилия. Российская Федерация использует сексуальное насилие на украинской земле как тактику геноцидной войны", - добавил Лубинец.

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