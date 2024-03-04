В Украине расследуют уже более 270 дел по сексуальному насилию во время войны

Офис Генпрокурора расследует уже 274 дела о сексуальном насилии во время полномасштабной войны рф против Украины. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская во время конференции "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и безопасности", передает корреспондент УНН.

Сейчас уже 274 дела (относительно сексуального насилия во время полномасштабной войны - ред.) расследует Генеральная прокуратура Украины, то есть цифра растет. Как ни странно говорить об этом в рамках этой темы, но это положительный маркер. Он свидетельствует о том, что пострадавшие со временем все больше решаются говорить и свидетельствовать - рассказала Зеленская.

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В Украине стартовал пилотный проект неотложных промежуточных репараций для пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом. В рамках первой тестовой фазы с 1 по 31 марта 40 пострадавших получат выплаты.

Возраст пострадавших от сексуального насилия в условиях полномасштабной войны составляет от 4 до 85 лет.