Более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в Интернете - исследование

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Более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в Интернете, согласно исследованию, проведенному учеными Эдинбургского университета.
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Иранский разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6, оснащенный бомбами Ghaem-5, разбился в России вблизи линии фронта.
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Четыре человека получили ранения в результате российского удара по промышленной зоне в Холодногорском районе Харькова, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Прокуратура обжалует решение суда о закрытии дела в отношении силовиков, которые разогнали Майдан в 2013 году
Генеральная прокуратура планирует обжаловать решение суда о закрытии дела против бывших сотрудников «Беркута» по сроку давности, ссылаясь на систематические затягивания со стороны защиты с целью срыва судебного процесса.
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В результате российской атаки есть "прилет" в промзону Харькова, детали по пострадавшим все еще уточняются.
Из оккупации вернули еще одного ребенка
11-летний мальчик воссоединился со своей матерью после возвращения с временно оккупированной территории вблизи Мариуполя, где он жил с пожилой родственницей более 2 лет.
Украине нужны хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot - Зеленский
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табачник претендует на мандат депутата в оккупированном Крыму
Бывший министр образования Украины дмитрий табачник, осужденный в Украине за государственную измену, баллотируется в оккупационный парламент Крыма.
Умер легендарный композитор Disney и автор песни Мэри Поппинс Ричард Шерман
Композитор компании The Walt Disney и автор песен к мюзиклу "Мэри Поппинс" Ричард Шерман умер в возрасте 95 лет из-за "возрастной болезни".
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Финляндия сделает все, чтобы обеспечить победу Украины в войне против России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.