Более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в Интернете - исследование

В Интернете более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуализированного насилия. Об этом сообщает The Guardian ссылаясь на исследователей Эдинбургского университета, пишет УНН.

Детали

Эксперты обнаружили, что 12,6% детей в мире (около 302 млн человек) за последний год стали жертвами обмена сексуальными изображениями и видеозаписями. Аналогичная доля - 12,5% - подвергалась онлайн-домогательствам. Речь идет о разговорах с сексуальным подтекстом, включая секстинг, сексуальные вопросы или просьбы о сексуальных действиях со стороны взрослых.

Исследование от университетской инициативы Childlight показало, что каждый девятый мужчина в США (около 14 млн человек) в какой-то момент признался в совершении онлайн-преступлений в отношении детей. 7% британских мужчин, что эквивалентно 1,8 млн, признали то же самое. По данным исследования, часть мужчин признались, что готовы совершить физические сексуальные преступления против детей, если уверены, что это останется в тайне.

Это ошеломляющие масштабы, которые в одной только Великобритании равны очереди из мужчин-преступников, которая могла бы заполнить стадион "Уэмбли" 20 раз и более. Материалы, содержащие насилие над детьми, настолько распространены, что в среднем файлы поступают в надзорные и полицейские организации каждую секунду. Это глобальная пандемия, которая слишком долго оставалась скрытой. Она встречается в каждой стране, растет в геометрической прогрессии и требует глобального ответа. Мы должны действовать безотлагательно и относиться к ней как к проблеме здравоохранения, которую можно предотвратить. Дети не могут ждать, - заявил главный исполнительный директор Childlight Пол Стэнфилд.

В Украине расследуют уже более 270 дел по сексуальному насилию во время войны