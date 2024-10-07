Розслідування насильства над дітьми у реабілітаційному центрі Львівщини триває, допитано 46 людей - прокуратура
Київ • УНН
У навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині розслідують факти знущання над вихованцями. Допитано 46 осіб, проведено обшуки, директора відсторонено, а дітей переведено до іншого закладу.
Розслідування у справі про насильство над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині триває за фактами знущання над його вихованцями, допитано 46 людей, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"У мережі Інтернет поширюється відео щодо вчинення насильства над вихованкою у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Цей факт є предметом перевірки в рамках кримінального провадження, розпочатого правоохоронцями Львівщини 27 вересня 2024 року", - ідеться у повідомленні.
"На сьогодні у кримінальному провадженні допитано 46 осіб, проведено обшуки, реалізовано тимчасові доступи до речей і документів та призначено судові експертизи. Дітей, які могли стати потерпілими від насильницьких дій, переведено до іншого закладу", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що "директор навчально-реабілітаційного центру відсторонений від виконання службових обов’язків".
"Досудове розслідування за фактами вчинення побоїв і мордування та сексуального насильства триває (ст. 126, 153 КК України)", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Раніше
Прокуратура повідомила, що переміщено вихованців реабілітаційного центру на Львівщині, директор якого міг знущатися над дітьми.