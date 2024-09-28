Прокуратура перемістила вихованців реабілітаційного центру на Львівщині, директор якого міг знущатися над дітьми
Київ • УНН
Прокуратура перемістила дітей з реабілітаційного центру на Львівщині у безпечне місце через підозру у насильстві з боку директора. Розпочато досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи.
Вихованців навчально-реабілітаційного центру на Львівщині перемістили у безпечне місце, поки у закладі тривають слідчі дії. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За попередньою інформацією, у навчально-реабілітаційному закладі на Львівщині над вихованцями закладу ймовірно вчинялось фізичне, психологічне та сексуальне насильство
Проводяться першочергові слідчі дії, а дітей наразі поміщено у безпечне місце.
У прокуратурі підтвердили, що за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 153 КК України).
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про фізичне, психологічне та сексуальне насильство над дітьми з боку директора реабілітаційного центру на Львівщині, в якому розміщували дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. Директор закладу публічно принижував та погрожував дітям, зафіксовані свідчення дітей про те, що директор здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок.
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