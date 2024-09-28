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Прокуратура перемістила вихованців реабілітаційного центру на Львівщині, директор якого міг знущатися над дітьми

Прокуратура перемістила вихованців реабілітаційного центру на Львівщині, директор якого міг знущатися над дітьми

Київ • УНН

 • 21334 перегляди

Прокуратура перемістила дітей з реабілітаційного центру на Львівщині у безпечне місце через підозру у насильстві з боку директора. Розпочато досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи.

Вихованців навчально-реабілітаційного центру на Львівщині перемістили у безпечне місце, поки у закладі тривають слідчі дії. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За попередньою інформацією, у навчально-реабілітаційному закладі на Львівщині над вихованцями закладу ймовірно вчинялось фізичне, психологічне та сексуальне насильство

- повідомили в Офісі генпрокурора.

Проводяться першочергові слідчі дії, а дітей наразі поміщено у безпечне місце.

У прокуратурі підтвердили, що за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 153 КК України).

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про фізичне, психологічне та сексуальне насильство над дітьми з боку директора реабілітаційного центру на Львівщині, в якому розміщували дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. Директор закладу публічно принижував та погрожував дітям, зафіксовані свідчення дітей про те, що директор здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок.

У Львові судитимуть офіцера, який бив і знущався з курсантів військового вишу06.09.24, 15:54 • 15136 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
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