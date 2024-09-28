Прокуратура переместила воспитанников реабилитационного центра на Львовщине, директор которого мог издеваться над детьми
Киев • УНН
Прокуратура переместила детей из реабилитационного центра на Львовщине в безопасное место из-за подозрения в насилии со стороны директора. Начато досудебное расследование по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица.
Воспитанников учебно-реабилитационного центра на Львовщине переместили в безопасное место, пока в заведении продолжаются следственные действия. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По предварительной информации, в учебно-реабилитационном заведении на Львовщине над воспитанниками заведения вероятно совершалось физическое, психологическое и сексуальное насилие
Проводятся первоочередные следственные действия, а дети пока помещены в безопасное место.
В прокуратуре подтвердили, что под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Пустомытовской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 153 УК Украины).
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о физическом, психологическом и сексуальном насилии над детьми со стороны директора реабилитационного центра на Львовщине, в котором размещали детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями. Директор заведения публично унижал и угрожал детям, зафиксированы свидетельства детей о том, что директор совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц.
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