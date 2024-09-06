Во Львове будут судить офицера, который бил и издевался над курсантами военного вуза
Киев • УНН
Начальника учебного курса военного вуза во Львове обвиняют в систематическом насилии над курсантами. Ему грозит до 12 лет лишения свободы за издевательства над 9 юношами в течение двух лет.
Во Львове в суд передали обвинительный акт в отношении начальника учебного курса одного из факультетов военного вуза, который издевался над курсантами. Об этом заявили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает УНН.
Детали
Расследованием установлено, что офицер систематически применял к курсантам неправомерные меры воспитательного характера - бил по голове и телу руками, ремнем или прикладом оружия, а также заставлял перед всеми есть сигареты.
Таким образом пытался «научить» их дисциплине и порядку.
Наставник также применял силу к тем, кто опоздал, небрежно сложил вещи, сделал ошибку в журнале или допустил другие «просчеты». В течение двух лет от таких «методов воспитания» пострадало девять юношей.
Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона направила в суд обвинительный акт в отношении начальника учебного курса одного из факультетов военного вуза по факту применения военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)
За содеянное, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Дополнение
Обвиняемого разоблачили в этом году в марте и сообщили о подозрении.
Незадолго суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в более 908 тысяч гривен, которую он оплатил.
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