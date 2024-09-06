В Закарпатском ТЦК ответили после заявлений Лубинца относительно смерти мобилизованного

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки ответили Омбудсмену Дмитрию Лубинцу относительно мобилизованного, который умер в больнице, заявив, что по заключению экспертизы, смерть наступила из-за естественного заболевания, а не травмы, пишет УНН.

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"В связи с опубликованным сообщением Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, относительно "Избиения и смерти мобилизованного гражданина Украины" Закарпатский ОТЦК и СП уполномочен заявить следующее: 28 августа текущего года гражданин во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей применил к ней средства физического воздействия, в результате чего сожительница вынуждена была обратиться в правоохранительные органы, после проведенных соответствующих законных процедур гражданин был доставлен во 2-й отдел Мукачевского РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных, в результате чего было установлено, что гражданин подлежит призыву на военную службу по мобилизации, после прохождения военной врачебной комиссии был назначен к отправке в команду в учебный центр", - указали в ТЦК в Facebook, отметив, что "ВЛК внештатны и никоим образом не подчиняются ТЦК и СП".

01.09.2024 года во время транспортировки команды в учебный центр гражданин обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия, военнослужащими было принято решение о вызове кареты скорой помощи, гражданин был госпитализирован в КНП "Свалявская городская больница" Свалявского городского совета Закарпатской области, к сожалению 04. 09.2024 года гражданин умер в больнице, по заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате естественного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не связано с травматическими событиями - заявили в Закарпатском областном ТЦК.

В ТЦК отметили, что "чрезмерно сенсационные заголовки и сообщения в СМИ, основанные на неполной информации, дестабилизируют ситуацию и вредят мобилизационным мероприятиям".

"После обнародования сообщения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, руководство Закарпатского ОТЦК и СП немедленно провело рабочую встречу с представителем Уполномоченного в Закарпатской области Андреем Крючковым, где был обсужден этот инцидент и предоставлена вся необходимая информация для дальнейшего взаимодействия. Соблюдение прав, свобод и интересов граждан Украины является приоритетом для Закарпатского ОТЦК и СП", - указали в ТЦК.

Смерть чоловіка в Закарпатському ТЦК: Лубінець відреагував