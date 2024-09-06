У Закарпатському ТЦК відповіли після заяв Лубінця щодо смерті мобілізованого
Київ • УНН
Закарпатський ТЦК відповів на повідомлення щодо нібито побиття мобілізованого, вказавши, що, за висновком експертизи, чоловік помер у лікарні від ішемічного інфаркту мозку, а не від травм.
У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відповіли Омбудсмену Дмитру Лубінцю стосовно мобілізованого, який помер у лікарні, заявивши, що за висновком експертизи, смерть настала через природне захворювання, а не травми, пише УНН.
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"У зв'язку з опублікованим дописом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, стосовно "Побиття та смерті мобілізованого громадянина України" Закарпатський ОТЦК та СП уповноважений заявити наступне: 28 серпня поточного року громадянин під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого співмешканка змушена була звернутись до правоохоронних органів, опісля проведених відповідних законних процедур громадянин був доставлений до 2-го відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних, внаслідок чого було встановлено, що громадянин підлягає призову на військову службу по мобілізації, після проходження військового лікарської-комісії був призначений до відправки в команду до навчального центру", - вказали у ТЦК у Facebook, зауваживши, що "ВЛК є позаштатними та жодним чином не підпорядковуються ТЦК та СП".
01.09.2024 року під час транспортування команди до навчального центру громадянин звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття, військовослужбовцями було ухвалено рішення про виклик карети швидкої допомоги, громадянина було госпіталізовано до КНП "Свалявська міська лікарня" Свалявської міської ради Закарпатської області, на жаль 04.09.2024 року громадянин помер в лікарні, за висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не пов'язано з травматичними подіями
У ТЦК наголосили, що "надмірно сенсаційні заголовки та повідомлення у ЗМІ, які базуються на неповній інформації дестабілізують ситуацію та шкодять мобілізаційним заходам".
"Після оприлюднення допису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, керівництво Закарпатського ОТЦК та СП негайно провело робочу зустріч з представником Уповноваженого в Закарпатській області Андрієм Крючковим, де було обговорено цей інцидент та надано всю необхідну інформацію для подальшої взаємодії. Дотримання прав, свобод та інтересів громадян України являється пріоритетом для Закарпатського ОТЦК та СП", - вказали у ТЦК.
Смерть чоловіка в Закарпатському ТЦК: Лубінець відреагував05.09.24, 19:03 • 20031 перегляд