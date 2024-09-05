Смерть чоловіка в Закарпатському ТЦК: Лубінець відреагував

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на затримання працівниками Закарпатського ТЦК та СП чоловіка та його побиття, що призвело до його смерті, закликавши до негайного, всебічного і неупередженого розслідування, передає УНН.

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На Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП. Так, до мого Представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті. Цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР