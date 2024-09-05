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Смерть чоловіка в Закарпатському ТЦК: Лубінець відреагував

Смерть чоловіка в Закарпатському ТЦК: Лубінець відреагував

Київ • УНН

 • 20031 перегляди

Дмитро Лубінець закликав до негайного розслідування смерті чоловіка після затримання працівниками ТЦК на Закарпатті. Омбудсмен направив запит Генпрокурору та вимагатиме покарання винних, незалежно від посад.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на затримання працівниками Закарпатського ТЦК та СП чоловіка та його побиття, що призвело до його смерті, закликавши до негайного, всебічного і неупередженого розслідування, передає УНН.

Деталі

На Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП. Так, до мого Представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті. Цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР

- повідомив Лубінець. 

Також він скерував запит до Генерального прокурора для з'ясування всіх обставин справи. Окрім того, він заявив, що у разі виявлення порушень, вимагатиме притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають.

Доповнення

27 серпня у Луцьку невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які перебували на посту Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вулиці Теремнівська, повідомили у поліції Волині.

Невідомий стріляв з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які відповіли вогнем. Після перестрілки нападник втік. Один із військових отримав поранення і був доставлений до лікарні.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП

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