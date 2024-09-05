Смерть мужчины в Закарпатском ТЦК: Лубинец отреагировал

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на задержание работниками Закарпатского ТЦК и СП мужчины и его избиение, что привело к его смерти, призвав к немедленному, всестороннему и беспристрастному расследованию, передает УНН.

Детали

На Закарпатье возросло количество обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК и СП. Так, к моему Представителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти. Этот случай требует немедленного, всестороннего и беспристрастного расследования. Сейчас сведения об уголовном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 128 УКУ (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР - сообщил Лубинец.

Также он направил запрос Генеральному прокурору для выяснения всех обстоятельств дела. Кроме того, он заявил, что в случае выявления нарушений, будет требовать привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и должностей, которые они занимают.

Дополнение

27 августа в Луцке неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые находились на посту Территориального центра комплектования и социальной поддержки на улице Теремновская, сообщили в полиции Волынии.

Неизвестный стрелял из неустановленного оружия по военнослужащим, которые ответили огнем. После перестрелки нападавший скрылся. Один из военных получил ранения и был доставлен в больницу.