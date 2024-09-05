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Чоловіку, який стріляв у військових ТЦК у Луцьку, повідомили про підозру

Чоловіку, який стріляв у військових ТЦК у Луцьку, повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 11418 перегляди

40-річному чоловіку повідомлено про підозру у замаху на вбивство військовослужбовця в Луцьку. Підозрюваний здійснив 6 пострілів по військових ТЦК, поранивши одного, після чого втік, але був затриманий правоохоронцями.

Чоловіку, який стріляв із рушниці у військових ТЦК на Волині та пораних одно із них, повідомили про підозру у замаху на вбивство військовослужбовця. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 40-річному чоловіку за фактом замаху на вбивство військовослужбовця, у зв'язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку (ст. 348 КК України)

- йдеться у повідомленні ОГП. 

За даними слідства, 27 серпня підозрюваний, споряджений мисливською зброєю і патронами, вистрелив у напрямку військовослужбовця, який охороняв приміщення ТЦК у Луцьку. Після цього здійснив ще 5 пострілів у напрямкуоб’єкту.

Військові відкрили вогонь у відповідь, тож чоловік втік з місця події. Внаслідок стрілянини один із військових отримав травми та був госпіталізований. Його стан стабільний.

Невдовзі правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього зброю, яку він, ймовірно, використав під час вчинення злочину.

 Наразі встановлюються всі обставини правопорушення.Прокурори скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Волинській області.

Нагадаємо

Дещо раніше УНН повідомляв, що правоохоронці, ймовірно, затримали чоловіка, який вчинив стрільбу на блокпосту ТЦК. Інформацію про це поширили місцеві ЗМІ.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП

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