У Луцьку затримали ймовірного стрільця по ТЦК - ЗМІ
Київ • УНН
У Луцьку затримали чоловіка, підозрюваного у стрілянині по військовослужбовцях ТЦК. Інцидент стався 27 серпня, коли невідомий відкрив вогонь по посту ТЦК, поранивши одного військового.
У Луцьку затримали чоловіка, який, ймовірно, відкрив вогонь по співробітниках ТЦК, передає УНН із посиланням на Волинські новини.
"Затримали ймовірного стрільця по ТЦК у Луцьку", - йдеться у повідомленні.
Затримання відбулось у Луцьку на проспекті Соборності.
УНН звернувся за коментарем до поліції, але наразі правоохоронці не надали відповіді.
Нагадаємо
27 серпня у Луцьку невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які перебували на посту Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вулиці Теремнівська, повідомили у поліції Волині.
Невідомий стріляв з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які відповіли вогнем. Після перестрілки нападник втік. Один із військових отримав поранення і був доставлений до лікарні.