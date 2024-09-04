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У Луцьку затримали ймовірного стрільця по ТЦК - ЗМІ

У Луцьку затримали ймовірного стрільця по ТЦК - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11417 перегляди

У Луцьку затримали чоловіка, підозрюваного у стрілянині по військовослужбовцях ТЦК. Інцидент стався 27 серпня, коли невідомий відкрив вогонь по посту ТЦК, поранивши одного військового.

У Луцьку затримали чоловіка, який, ймовірно, відкрив вогонь по співробітниках ТЦК, передає УНН із посиланням на Волинські новини.

"Затримали ймовірного стрільця по ТЦК у Луцьку", - йдеться у повідомленні.

Затримання відбулось у Луцьку на проспекті Соборності.

УНН звернувся за коментарем до поліції, але наразі правоохоронці не надали відповіді.

Нагадаємо

27 серпня у Луцьку невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які перебували на посту Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вулиці Теремнівська, повідомили у поліції Волині.

Невідомий стріляв з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які відповіли вогнем. Після перестрілки нападник втік. Один із військових отримав поранення і був доставлений до лікарні.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП

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