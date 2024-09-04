В Луцке задержали вероятного стрелка по ТЦК - СМИ
Киев • УНН
В Луцке задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по военнослужащим ТЦК. Инцидент произошел 27 августа, когда неизвестный открыл огонь по посту ТЦК, ранив одного военного.
В Луцке задержали мужчину, который, вероятно, открыл огонь по сотрудникам ТЦК, передает УНН со ссылкой на Волынские новости.
"Задержали вероятного стрелка по ТЦК в Луцке", - говорится в сообщении.
Задержание состоялось в Луцке на проспекте Соборности.
УНН обратился за комментарием в полицию, но пока правоохранители не предоставили ответа.
Напомним
27 августа в Луцке неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые находились на посту Территориального центра комплектования и социальной поддержки на улице Теремновская, сообщили в полиции Волыни.
Неизвестный стрелял из неустановленного оружия по военнослужащим, которые ответили огнем. После перестрелки нападавший скрылся. Один из военных получил ранения и был доставлен в больницу.