Мужчине, который стрелял в военных ТЦК в Луцке, сообщили о подозрении

Мужчине, который стрелял из ружья в военных ТЦК на Волыни и ранил одного из них, сообщили о подозрении в покушении на убийство военнослужащего. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 40-летнему мужчине по факту покушения на убийство военнослужащего, в связи с его деятельностью по охране общественного порядка (ст. 348 УК Украины) - говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, 27 августа подозреваемый, снаряженный охотничьим оружием и патронами, выстрелил в направлении военнослужащего, который охранял помещение ТЦК в Луцке. После этого совершил еще 5 выстрелов в направлении объекта.

Военные открыли ответный огонь, поэтому мужчина скрылся с места происшествия. В результате стрельбы один из военных получил травмы и был госпитализирован. Его состояние стабильное.

Вскоре правоохранители задержали мужчину и изъяли у него оружие, которое он, вероятно, использовал во время совершения преступления.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства правонарушения Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Волынской области.

Напомним

Несколько ранее УНН сообщал, что правоохранители, вероятно, задержали мужчину, который совершил стрельбу на блокпосту ТЦК. Информацию об этом распространили местные СМИ.