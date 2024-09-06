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У Львові судитимуть офіцера, який бив і знущався з курсантів військового вишу

У Львові судитимуть офіцера, який бив і знущався з курсантів військового вишу

Київ • УНН

 • 15136 перегляди

Начальника навчального курсу військового вишу у Львові звинувачують у систематичному насильстві над курсантами. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі за знущання над 9 юнаками протягом двох років.

У Львові до суду передали обвинувальний акт стосовно начальника навчального курсу одного з факультетів військового вишу, який знущався з курсантів. Про це заявили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, передає УНН.

Деталі

Розслідуванням встановлено, що офіцер систематично застосовував до курсантів неправомірні заходи виховного характеру – бив по голові та тілу руками, ременем чи прикладом зброї, а також змушував перед усіма їсти цигарки.

Таким чином намагався "навчити" їх дисципліни та порядку.

Наставник також  застосовував силу до тих, хто запізнився, недбало склав речі, зробив помилку у журналі чи допустив інші "прорахунки". Упродовж двох років від таких "методів виховання" постраждало дев’ятеро юнаків.

Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника навчального курсу одного з факультетів військового вишу за фактом застосування військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України)

- резюмували правоохоронці. 

За скоєне, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Доповнення

Обвинуваченого викрили цьогоріч у березні та повідомили про підозру.

Незадовго суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у понад 908 тисяч гривень, яку він сплатив.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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