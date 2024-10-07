Расследование насилия над детьми в реабилитационном центре Львовской области продолжается, допрошены 46 человек - прокуратура

Расследование по делу о насилии над детьми в учебно-реабилитационном центре на Львовщине продолжается по фактам издевательства над его воспитанниками, допрошено 46 человек, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"В сети Интернет распространяется видео о совершении насилия над воспитанницей в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. Этот факт является предметом проверки в рамках уголовного производства, начатого правоохранителями Львовщины 27 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

"На сегодня в уголовном производстве допрошены 46 человек, проведены обыски, реализованы временные доступы к вещам и документам и назначены судебные экспертизы. Дети, которые могли стать пострадавшими от насильственных действий, переведены в другое заведение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "директор учебно-реабилитационного центра отстранен от исполнения служебных обязанностей".

"Досудебное расследование по фактам совершения побоев и истязаний и сексуального насилия продолжается (ст. 126, 153 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Ранее

Прокуратура сообщила, что перемещены воспитанники реабилитационного центра на Львовщине, директор которого мог издеваться над детьми.